Polícia resgata 15 animais encontrados em situação de maus-tratos em Campo Limpo Paulista

A Polícia Civil resgatou 15 animais em situação de maus-tratos na tarde da última segunda-feira (dia 21), em uma residência no Recanto do Lago, em Campo Limpo Paulista, em São Paulo. O dono do local, de 40 anos, foi preso em flagrante.

Agentes da delegacia do município receberam uma denúncia de que haveria alguns animais em situação de maus-tratos, além de passarinhos silvestres sem autorização para a guarda. Com as informações, foram ao local indicado, onde encontraram nove pássaros silvestres sem registros e sem anilhas e seis cães sem os devidos cuidados.

As aves – dois tico-tico, seis coleirinha e um bigodinho – estavam em gaiolas sem ração e água. Quatro cães raça Yorkshire permaneciam em um espaço mínimo e outros dois cachorros ficavam pela casa, sem água e limpeza adequada.

Os animais foram colocados aos cuidados de ONGs de proteção da região e perícia técnica foi solicitada.

Na casa também foi apreendido veneno que o criminoso estaria utilizando para matar gatos da região.

O proprietário foi encaminhado à Delegacia de Campo Limpo Paulista, indiciado por praticar ato de abuso a animais e matar espécimes da fauna silvestre.