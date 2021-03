Meghan já declarou que é adepta da massagem facial em sua rotina de skincare. O rolinho de jade promete potencializar os efeitos da massagem.

Já faz um tempo que o rolinho de jade virou tendência nas rotinas de skincare. Influenciadores digitais e celebridades, como Meghan Markle, têm divulgado amplamente o produto e várias versões, de diferentes preços, já foram lançadas por marcas pelo mundo. Mas, como realmente funciona essa técnica de massagem facial e será que ela realmente funciona?

O rolinho de jade é composto de dois cilindros de pedra com tamanhos diferentes nas pontas. Pode ser de jade ou de outras pedras como quartzo rosa ou ametista. Esta é um utensílio de beleza usado há séculos na China e que acabou chegando ao mundo oriental a partir dos Estados Unidos e Europa. Ele é usado para fazer uma massagem facial que melhora a circulação do sangue na pele, drena as toxinas e o excesso de líquido.

Antes de entrar para a Família Real britânica, a Duquesa de Sussex já era adepta da massagem facial. Sua esteticista, Nichola Joss, é um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é massagem facial. Meghan declarou que suas maçãs do rosto ficam “esculpidas” sempre depois de uma visita à Nichola.

“Eu faço os exercícios faciais recomendados por uma de minhas esteticistas favoritas, Nichola Joss, que basicamente faz você esculpir seu rosto de dentro para fora. Eu juro que funciona, por mais bobo que você possa se sentir. Nos dias em que faço isso, minhas maçãs do rosto e queixo ficam muito mais esculpidas”, disse Meghan Markle em entrevista à Birchbox.

Foto: Pexels

Benefícios

Em entrevista à revista Elle britânica, Nichola indicou os benefícios da massagem facial:

1. A massagem facial remove a tensão e o estresse de sua mandíbula, deixando-o com um músculo mais macio, porém mais forte, e o formato do rosto que você realmente deve ter.

2. “A massagem facial melhora a circulação sanguínea, o que ajuda a acelerar a renovação das células da pele, o que por sua vez significa uma pele nova e bonita”.

3. “A massagem facial dá à sua pele vibração e elasticidade”, garante Nichola.

4. “Movimentar os músculos do rosto ajuda a eliminar as toxinas e a poluição que podem causar congestão na pele”.

5. “A massagem facial melhora a estrutura geral do rosto, portanto, há menos necessidade de botox ou preenchimentos”, explica Nichola.

6. “Uma massagem facial estimula o sistema linfático, drenando fluidos que podem causar inchaço”

7. “A massagem facial estimula as endorfinas! Você fica sempre mais feliz depois de fazer uma massagem facial”.

8. “Uma massagem facial ajuda a relaxar”.

Fazer uma massagem no rosto a qualquer hora do dia, mas Nichola recomenda que você reserve um tempo antes de dormir para se conectar consigo mesma. “A massagem facial ajuda a preparar você para o sono, o que é essencial para quem não dorme bem. Isso coloca você naquele modo relaxado e impede que você olhe para o seu telefone!”, diz a esteticista.

O modo certo de usar o rolinho

Mas, como todo tratamento, os resultados são alcançados com a aplicação constante da técnica. O rolinho de jade potencializa a massagem facial e ajuda na absorção dos dermocosméticos, como explica o médico dermatologista Gustavo Limongi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Esses rollers funcionam para fazer uma drenagem facial, e podem ajudar principalmente aquelas pessoas que acordam com as pálpebras muito inchadas”. A massagem aumenta a circulação de sangue na pele e, consequentemente, a distribuição das substâncias que você aplica no rosto.

A maior vantagem do rolinho é que ele pode ser usado por qualquer pessoa, com qualquer tipo de pele. Mas um ponto negativo que é ressaltado por todos os especialistas é que o rolinho não pode ser aplicado de qualquer jeito. É importante que a massagem facial seja feita com tempo, sem pressa, e em consonância com um momento de relaxamento diário.