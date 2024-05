4 perfumes masculinos que servem para qualquer hora do dia e ocasião!

Se você é um homem minimalista, mas que ama andar perfumado, provavelmente sua principal escolha de fragrância é aquela mais versátil e que se encaixa em mais de uma ocasião e hora do dia, correto?

Pensando em homens como você o youtuber Junior Barreiros, especializado em perfumes, listou em seu canal 4 perfumes ‘pau pra toda obra’, que, segundo ele, funcionam de dia e de noite. Pegando como base essa listagem, você confere a seguir quais são estes perfumes e suas notas.

Azzaro Wanted Eau de Parfum - Azzaro

Lançado em 2023, este perfume apresenta uma embalagem robusta, mas possui o aroma bem agradável. Segundo Junior, é possível sentir uma doçura ao fundo, contudo, desenvolve para notas aromáticas. Além disso, possui alta fixação.

A nota de topo é Bagas de Zimbro ou Junípero. A nota de coração é Sálvia e a nota de fundo é Vetiver.

MYSLF - Yves Saint Laurent

Também lançado no último ano, traz acordes cítricos e florais, fechando com notas amadeiradas. Se destaca pela flor de laranjeira.

No topo possui Bergamota da Calábria e Bergamota. Já no coração traz a nota de Flor de Laranjeira Tunisiana e finaliza com notas de fundo em Ambrofix™ e Patchouli.

Le Beau Paradise Garden - Jean Paul Gaultier

Mais atual ainda, Le Beau Paradise Garden foi lançado em 2024 e faz parte de uma das casas de perfumes mais cobiçadas pelos homens. Cítrico, verde e aquático resume este aroma. Contudo, se desenvolve para notas mais cremosas, principalmente para o coco, marca registrada de Jean Paul Gaultier.

As notas de topo são Verdes, Notas Aquosas, Hortelã e Gengibre. As notas de coração sã Coco, Figo e Sal e as notas de fundo são Sândalo e Fava Tonka.

Vibrato - Sospiro

O perfume mais caro da lista é uma fragrância de nicho. Contudo, segundo o youtuber, é o melhor perfume cítrico de sua coleção de milhares de perfumes. Foi lançado em 2022.

As notas de topo são Toranja, Bergamota, Jasmim e Magnólia. As notas de coração são Gengibre, Notas Herbais e Notas Atalcadas e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Âmbar, Raíz de Orris e Patchouli.