Tenniscore: a nova tendência que une elegância e esporte

A moda sempre foi influenciada por diversas fontes, e o esporte do tênis não é exceção. A tendência conhecida como “tenniscore” vem ganhando destaque, trazendo peças inspiradas no universo das quadras para o dia a dia.

Saias plissadas, raquetes, quadras de tênis, suéteres e camisetas polo são alguns dos elementos que compõem essa estética elegante e esportiva.

A influência dos atletas na moda

O tênis sempre teve um impacto significativo na moda. Basta lembrar o icônico modelo Stan Smith da Adidas, inspirado no tenista americano de mesmo nome, ou a camisa polo de mangas curtas criada por René Lacoste, adaptada dos modelos da época.

Recentemente, atletas como Serena Williams e Naomi Osaka têm reforçado essa influência, tanto dentro quanto fora das quadras. As jogadoras não apenas brilham em seus jogos, mas também se destacam por seus estilos únicos e ousados, que rapidamente se tornam tendências.

Serena Williams, por exemplo, quebrou normas antiquadas com seus uniformes inovadores, assinados por diversas marcas famosas.

Naomi Osaka, além de mostrar seu amor pela moda, colaborou com a Nike e lançou sua própria linha de biquínis, além de se tornar embaixadora da Louis Vuitton.

Estilo e versatilidade do tenniscore

A estética do tenniscore incorpora clássicas saias plissadas esportivas, tops com modelagem atlética, camisetas polo, suéteres, cardigãs, coletes de tricô e meias na altura da canela, combinadas com tênis baixos. Acessórios como faixas de cabelo, bonés e viseiras complementam o visual.

Essa tendência pode ser facilmente integrada ao street style, misturando-se com outras peças, como botas e jaquetas para os dias mais frios, ou adotando um look totalmente inspirado no tênis.

Os modelos versáteis e elegantes das quadras ajudam a atualizar o estilo esportivo, combinando perfeitamente com itens fora do visual casual, como calças jeans ou de alfaiataria.