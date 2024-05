Você quer voltar? O que significa quando o seu ex te escreve casualmente

O que significa quando seu ex escreve para você para saber como você está

Se você não tem certeza se ele ainda tem interesse em você ou se foi apenas algo casual, aprenda o que significa quando seu ex te escreve para saber como você está. Não podemos esquecer que por um tempo fomos uma parte importante de suas vidas, então o carinho, o respeito e a familiaridade podem prevalecer, embora, é claro, tudo também dependa da forma como terminaram o relacionamento.

Por isso, é importante não criar muitas ilusões a respeito disso e tratá-lo com a maturidade e objetividade que requer. Se te faz mal, não hesite em colocar-se em primeiro lugar e pedir para ele parar, ou até bloqueá-lo, se achar necessário.

O que significa quando o seu ex te escreve para saber como você está

De acordo com o portal especializado, Psicologia Online, esse comportamento pode ter várias razões. A mais comum é que genuinamente se interessa em saber como você está, "você foi uma pessoa importante em sua vida e, por isso, perder o contato contigo de forma brusca ou não saber mais nada sobre você não condiz com sua personalidade".

A forma e o tempo decorrido desde a conclusão são fundamentais para saber o que significa (Freepik)

Apesar de ter terminado o seu vínculo, ele lembra de você com carinho, respeito e deseja o melhor para você, então pode verificar como vão as suas coisas, sem intenção de voltar.

No entanto, também pode ser que o seu ex te escreva para saber como está e para dar a entender que ele continua lá e que continua a pensar em você, é uma forma de chamar a sua atenção e tentar recuperar algo contigo.

Sua mensagem pode ser de interesse (Freepik)

Essa conduta é frequentemente chamada de orbiting, que é quando se busca estabelecer uma conexão superficial com a outra pessoa (olhando suas redes sociais ou interagindo com elas, por exemplo), mesmo que tenha sido claramente dito que não há um relacionamento ou que a pessoa tenha decidido seguir em frente, evitando um compromisso real.

De acordo com especialistas, as causas são a relutância em deixar ir a outra pessoa, a curiosidade sobre sua vida, ou a esperança de reavivar o relacionamento no futuro.