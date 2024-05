Seu parceiro te chama por um apelido? Como ele te chama revela se te ama ou não

Uma das formas mais comuns de demonstrar afeto entre casais é se referir um ao outro com apelidos carinhosos em vez de seus nomes verdadeiros. ‘Amor’, ‘bebê' e ‘minha vida’ são alguns dos mais utilizados.

No entanto, algo que nem todos parecem entender é que o apelido que sua outra metade usa com você revela muito sobre seus sentimentos. Você quer saber o que significa como ele te chama? Continue lendo.

O verdadeiro significado do apelido que o seu parceiro tem para você

De acordo com o Soy Carmín, o pesquisador do Departamento de Psicologia da Universidade Iberoamericana Óscar Galicia explicou que quando alguém chama seu parceiro por um apelido, isso demonstra que ele é especial e se destaca do resto dos seres em seu mundo.

O simples gesto ajuda a promover a proximidade, a concórdia e uma resposta positiva no vínculo amoroso. Além disso, dessa forma, o amado deixa de ser chamado pelo nome e passa a ser único.

"Ao fazer isso, os casais mudam o significado do que você é em termos de um relacionamento, ou seja, você deixa de ser aquela pessoa que todo mundo conhece para ser alguém mais para mim", apontou o especialista, de acordo com a fonte citada anteriormente.

No entanto, alguns apelidos, mesmo que pareçam carinhosos, podem ser prejudiciais. Por exemplo, apelidos como ‘gorda’ ou ‘velha’ têm um ‘fundo negativo’ para quem os expressa, de acordo com o especialista.

“Com esses apelidos, os erros e defeitos da outra pessoa são constantemente enfatizados. Nesse tipo de relacionamento, o amor passa para segundo plano e predominam a posse, autoridade, domínio e violência”, disse Galicia.

"Se o seu parceiro falar assim de você, diga a ele que não gosta que fale dessa forma, prefere que use um apelido carinhoso. Às vezes, nos relacionamentos amorosos, não percebemos que as pessoas que mais nos amam são as que mais podem nos machucar", enfatizou.

E se o meu parceiro não gosta de apelidos?

Agora, se o seu parceiro não gosta de usar apelidos ou que o chame por um apelido, não significa que ele não te ame ou que você não seja especial para ele, mas sim algo muito mais complexo que deve ser compreendido.

“Algumas pessoas, especialmente homens, não gostam de dizer apelidos carinhosos. Isso não tem nada a ver com o fato de não te amarem, apenas que têm dificuldade em expressar e aceitar suas emoções”, disse o especialista em gestão de emoções, conforme relatado pelo Soy Carmín.

Os apelidos também podem ser uma tática

Além disso, os apelidos também podem ser uma espécie de estratégia. Chamar alguém de ‘querida’ ou ‘meu bem’ pode ser útil para pessoas distraídas, especialmente no início de um romance, para evitar trocar o nome da pessoa e gerar conflitos no relacionamento.

Em conclusão, um apelido em um relacionamento pode representar muitas coisas. Por isso, é importante que você goste do que seu parceiro usa com você. Caso contrário, se te ofender, então devem conversar sobre isso.