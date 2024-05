Confira dicas para saber se sua maquiagem ainda está própria para uso

Maquiagem é um item comum no dia a dia de muitas pessoas e, muitas vezes, acabamos até mesmo nos esquecendo de que elas também possuem um prazo de validade específico. Aplicadas diretamente sobre a pele, as makes podem causar graves problemas quando são utilizadas fora das condições ideais de uso, principalmente fora da validade.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo Terra, usar maquiagens vencidas ou fora das condições adequadas de conservação e uso pode causar desde leves irritações a graves infecções na pele, prejudicando a saúde de quem as utilizar. Além disso, em segundo plano, uma maquiagem vencida perde sua potência e eficiência, deixando de apresentar o desempenho adequado e esperado do produto.

Desta forma, a publicação separou algumas dicas para saber se sua maquiagem está boa para uso ou não, visto que muitas vezes basta armazenar de forma inadequada para que danos no produto sejam notados.

Dicas para saber se sua maquiagem está vencida

Alguns sinais podem ser vistos nas maquiagens que estão estragadas antes mesmo de atingir seu prazo de validade. Ao utilizar suas makes mais antigas e queridinhas, fique atenta a eles. Lembre-se também de se atentar a sinais de mofo no conteúdo das embalagens ou irritações na pele ao utilizar determinado item, isso também pode indicar que a maquiagem não está própria para uso.

Cheiro: produtos de maquiagem têm um odor muito característico e a alteração desse cheiro pode indicar que ele não está próprio para uso. Desta forma, se sentir algum cheiro ruim ou muito diferente do esperado para sua make, não a utilize.

Textura diferente: você já se surpreendeu ao pegar um batom líquido e notar que ele possui uma textura mais cremosa e levemente empelotada? Se sim, saiba que ele não está mais próprio para uso. Se um batom endurecer ou amolecer demais ele pode tanto estar sofrendo com mudanças de temperatura ou ter sido armazenado de forma inadequada e não estar mais próprio para uso. Neste caso, se atente a data de validade na embalagem, ao odor e as mudanças de temperatura antes de jogar o item fora.

Mudanças na cor: segundo a publicação, alterações nas cores de blushes e sombras também podem indicar que o item já não está próprio para uso. Desta forma, evite usar aquela sua make queridinha que perdeu cor ou ganhou algumas manchinhas mais claras, ou escuras, ao longo do tempo.

Vale lembrar que muitos vídeos revelam “soluções milagrosas” para salvar uma maquiagem velha ou em más condições de uso. No entanto, apesar de melhorar a aparência do produto eles não restauram as boas condições de uso. Sabemos que é dolorido, mas mantenha opte pelo seguro e faça o descarte da maquiagem.