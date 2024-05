Especialista diz que ficar um mês sem sexo pode trazer ‘problemas’ à saúde; entenda

Você é do time que ama fazer sexo com frequência ou prefere realizar a prática de vez em quando? Saiba que, ficar mais de 30 dias sem transar pode trazer malefícios à saúde, segundo uma especialista.

Carmita Abdo, psiquiatra e coordenadora do programa de estudos em sexualidade da USP, explica que os problemas afetam principalmente pessoas saudáveis e que sentem vontade de transar.

Em em entrevista ao ‘Extra’ e informado pelo ‘Metrópoles’, a especialista explica que, aqueles que estão com sensação de sofrimento sem transar por opção e por um determinado período, não devem se preocupar, e que o estudo conversa mais com quem gosta de fazer sexo, mas por diversas questões, não conseguem.

Neste caso estes indivíduos podem apresentar sentimentos como angústia, mal-estar e desconforto.

“O problema é quando se quer fazer, porém, por inúmeros motivos, como falta de oportunidade, de um local adequado ou de um parceiro, não faz e sente a necessidade daquilo. Isso causa um sentimento de vazio, um desejo descontrolado, levando a desfechos negativos”, diz Carmita ao site.

Riscos psicológicos e físicos

Ainda segundo Abdo, o sofrimento gerado pelo período de celibato pode trazer riscos psicológicos e físicos graves, entre eles a crise de ansiedade. Outras questões que podem ser observadas são vulnerabilidade e autoestima baixa.

“São várias indagações que passam na cabeça dessa pessoa, que acaba tendo seu quadro de saúde agravado e contribuindo para um maior período sem relações sexuais. Ela começa a se perguntar se é bonita o suficiente ou o porquê de ninguém se interessar por ela a ponto de não querer ir para a cama”.

Quem tende a longos períodos sem sexo também pode causar rejeição a novos contatos sexuais. “É uma bola de neve, que vai ficando cada vez maior até explodir em ansiedade, depressão, vulnerabilidade imunológica e doenças físicas”, diz a psiquiatra.

Existe um tempo limite para ficar sem sexo?

Mesmo não sendo algo unânime, pesquisas mostram que, indivíduos ativos sexualmente podem começar a sentir desconforto por ficar sem transar após 30 dias, enquanto os que costumam transar quinzenalmente ou há cada 20 dias não costumam se sentir mal mesmo após três ou quatro meses.

“É normal ter essa queda no número de atividades sexuais com o decorrer dos anos em razão do aumento de responsabilidade. Os adultos têm emprego, filhos, orçamento doméstico, entre outras situações que acabam tirando o sexo do primeiro plano”, comenta Carmita.