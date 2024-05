Horóscopo Chinês: o signo mais sensível a mudanças e perdas

Segundo a astrologia oriental, um signo chinês em específico se destaca por ser mais propenso à nostalgia devido ao seu caráter emocional e sentimental.

Como detalhado pelo site C5N, o signo que tem tendência à nostalgia é o Cachorro. Conhecido por sua lealdade e carinho, valoriza profundamente os relacionamentos próximos e os laços familiares.

Lembra com ternura os momentos que compartilhou com seus entes queridos e anseia pelos dias em que se sentiu mais seguro e protegido.

Sua natureza compassiva e empática torna-o especialmente sensível às mudanças e perdas, levando-o a refletir melancolicamente sobre os tempos passados.

No entanto, é importante lembrar que a nostalgia nem sempre é negativa.

Características do signo Cachorro - (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ainda de acordo com as informações, os nascidos sob o signo do Cachorro são muito apreciados no horóscopo chinês pela sua lealdade, justiça, ética e respeito pelos outros.

Caracterizado pela perspicácia, honestidade, diligência, simpatia e espírito aventureiro. Se identifica como um defensor das causas justas.

Com informações do site C5N