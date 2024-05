O ritual com alecrim que você deve fazer para atrair sucesso e dinheiro para sua vida

O Feng Shui é uma prática que busca organizar o espaço para criar um equilíbrio com o mundo natural.

ANÚNCIO

Conforme detalhado pelo site Nueva Mujer, entre os vários aspectos, esta técnica milenar destaca os efeitos positivos do alecrim, que, além de seus importantes benefícios para a saúde, é ideal para atrair bênçãos para o lar.

Atrair sucesso e dinheiro para sua vida

Como informado, com um ritual simples é possível atrair sucesso e dinheiro para sua vida.

Para isso, basta queimar alguns ramos de alecrim, que devem estar o mais secos possível para que possam fumegar todo o espaço.

Da mesma forma, é importante agradecer ao final da cerimônia. Você também pode adicionar carvão junto com o alecrim e adicionar açúcar, quando estiver totalmente aceso.

Realizar este ritual do alecrim uma vez pode ter sido suficiente, mas a antiga arte do Feng Shui revela repeti-lo pelo menos três vezes para garantir que todas as bênçãos futuras sejam seguras e principalmente que sejam muito abundantes para o seu beneficiário.

ANÚNCIO

Da mesma forma, o alecrim é uma planta que pode ser usada para atrair dinheiro sem a necessidade de queimá-lo.

E importante deixar alguns ramos em determinados locais estratégicos da casa.

Na entrada principal, na cozinha e na área de trabalho ou estudo são os locais ideais para atrair vibrações positivas e abundância financeira para a vida.

Com informações do site Nueva Mujer