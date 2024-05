Você sente raiva do seu ex? 5 passos para superar essa raiva e seguir em frente

A raiva de um ex pode ser muito difícil de abandonar

Sentir raiva em relação a um ex-parceiro é normal e mais difícil de superar do que muitos pensam. Infelizmente, mesmo que a raiva seja válida, a amargura costuma prejudicar apenas quem a sente.

O ressentimento pode ser saudável “quando o usamos para mudar algo em nossa situação que não está funcionando”, explicou a terapeuta matrimonial e familiar Keri Ann Long ao site Elite Daily.

"Quando a raiva nos motiva a tomar uma ação saudável, como estabelecer um limite, ter uma conversa difícil ou mudar algo em nossa situação, isso tem um propósito positivo", acrescentou.

No entanto, se não for produtivo, a raiva eventualmente apenas te consumirá. Nestes casos, é melhor tentar liberar esses sentimentos negativos para poder alcançar a tranquilidade e seguir em frente.

5 dicas para deixar a raiva para trás em relação a um ex-parceiro

Se estiver tentando superar sua raiva em relação a um ex-parceiro, mas está achando difícil, aqui estão cinco dicas que podem ajudar, de acordo com especialistas entrevistados pelo meio de comunicação citado anteriormente.

Descubra a origem da sua raiva

Após uma ruptura, é normal permitir-se sentir raiva e outras emoções, mas é importante tentar compreender profundamente por que você está chateada. Somente assim você poderá saber como avançar.

"Se ficar zangado com alguém parece uma forma de castigá-la, vale a pena perguntar se realmente está tendo o efeito desejado", aconselhou Long.

Fale com seu ex se for EXTREMAMENTE necessário

Se acredita que é necessário falar com o seu ex para superar a raiva, faça-o. No entanto, tenha em mente que a eficácia da conversa dependerá se ele é emocionalmente maduro para isso e de suas expectativas.

"Se quiser ter essa conversa (sobre como você foi machucado), é útil falar a partir da sua própria experiência e compartilhar seus próprios sentimentos sem atacar ou culpar", enfatizou Long.

Confie em alguém de confiança

Neste processo, é positivo recorrer a alguém da sua rede de apoio para te ajudar a processar os seus sentimentos negativos em relação ao seu ex. Um amigo centrado ou um familiar sábio podem ajudar-te muito.

"Falar sobre um processo doloroso pode ser difícil, mas também pode ser curativo quando você tem pessoas ao seu lado para apoiá-lo e encontrar comentários construtivos", disse a psicoterapeuta Natalie Jones ao Elite Daily.

Expresse sua raiva no papel

Uma das maneiras mais eficazes de liberar a raiva é deixá-la exposta no papel para poder marcar um novo começo mental. Long aconselha a começar a escrever um diário para superar o seu aborrecimento.

“Até pode escrever uma carta que diga todas as coisas que gostaria de poder dizer (ao seu ex), mas não a envie”, sugere. “Algumas pessoas gostam de queimar a carta ou rasgá-la como uma forma de a deixar ir”.

Liberte sua raiva através de uma atividade física

A raiva permanente pode causar problemas como ansiedade, insônia e um sistema imunológico fraco. Se for o seu caso, será mais benéfico encontrar uma forma saudável e segura de liberar a raiva.

Long recomenda atividades como correr, fazer kickboxing e até mesmo bater em almofadas. "Ou qualquer outra atividade saudável e segura que permita liberar essa energia", afirmou a especialista.

Em conclusão, avivar o ressentimento em relação a um ex é mais fácil do que deixá-lo ir, mas o desconforto imediato que o processo de superação gera é necessário para ter paz agora e sempre.