3 dicas de penteados fáceis para festa

No vídeo “Penteados fáceis para festa”, do canal Dicas da Bel, são ensinadas maneiras práticas e elegantes de arrumar o cabelo para eventos. Aqui estão algumas dicas essenciais destacadas no vídeo para você arrasar no próximo evento:

Prepare o cabelo adequadamente

Antes de iniciar qualquer penteado, é crucial preparar o cabelo. Lave e hidrate bem os fios para garantir que estejam saudáveis e fáceis de manusear. Um bom condicionador e, se possível, uma máscara de hidratação podem fazer toda a diferença.

Ferramentas e produtos necessários

Para facilitar o processo e garantir um resultado duradouro, tenha à mão algumas ferramentas básicas: escova, pente fino, grampos, elásticos, e um bom spray fixador. Produtos como mousse ou pomada modeladora também ajudam a dar forma e volume ao penteado.

1. Trança lateral

Um dos penteados ensinados no vídeo é a trança lateral. É um estilo clássico e fácil de fazer, ideal para quem quer um look elegante sem muita complicação. Separe uma mecha de cabelo na lateral, faça uma trança simples e prenda com um elástico transparente. O resultado é um visual romântico e sofisticado.

2. Coque despojado

Outra opção apresentada é o coque despojado. Este penteado é versátil e pode ser adaptado para diversos tipos de eventos. Para fazer, basta prender o cabelo em um rabo de cavalo alto, enrolar o comprimento em volta da base e fixar com grampos. Puxe algumas mechas para fora para um look mais descontraído.

3. Meio preso com volume

Para quem prefere deixar parte do cabelo solto, o meio preso com volume é uma ótima escolha. Pegue as mechas do topo da cabeça, desfie com um pente fino para criar volume e prenda com grampos na parte de trás. Esse penteado dá um ar de elegância e é perfeito para quem gosta de um visual mais clássico.

Finalização

Independentemente do penteado escolhido, a finalização é crucial. Use um spray fixador para manter tudo no lugar e, se necessário, aplique um pouco de óleo nas pontas para dar brilho e evitar frizz.