5 penteados perfeitos para cabelos cacheados super fáceis de fazer; com tutoriais

Além do look com as combinações adequadas e da make para dar aquele up, é super importante também pensar nos penteados que valorizem toda esta composição e consequentemente te deixem ainda mais bela.

Pensando nisso, trouxemos hoje 5 tutoriais com dicas de como inovar com os fios e que foram compartilhados no TikTok. As recomendações de hoje têm como foco pessoas com cabelos cacheados médios e longos.

Mas antes de compartilharmos os tutoriais

Se você está pensando em tentar reproduzir as dicas enquanto assiste aos vídeos, alguns dos itens que pode necessitar são:

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Gel;

Elástico de cabelo;

Pente;

Elástico de silicone.

