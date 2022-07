Moda: estes são os looks com slouchy jeans que te deixarão mais moderna e elegante Reprodução - Nueva Mujer

Muito parecido com os modelos mom, os slouchy jeans são excelentes apostas de peças para estar mais elegante e na moda, sempre que feitas as combinações adequadas, assim como ocorre com qualquer alternativa de roupas.

Pensando justamente nessas composições é que preparamos uma lista com recomendações de looks que te farão arrasar seguindo algumas indicações simples. As informações são do portal Nueva Mujer.

1 - Slouchy jeans com suéter

Abrindo nossa lista temos esta recomendação de look super prática. Você deverá contrastar o seu visual com um suéter em tom claro e uma calça preta, bastando finalizar com a sua bota.

Dica extra: uma boina ou chapéu também vai super bem.

2 - Jeans com blazer

Não é segredo para ninguém que quando falamos em elegância os blazer quase sempre estão envolvidos. E, para brilhar com esta combinação, você pode investir em um jeans deste tipo, com um bodysuit em tom neutro, o blazer, um cinto e fechar com um salto, seja ele branco ou preto.

3 - Slouchy em look ‘total black’

Fechando a nossa lista, esta é a combinação que não pode faltar! Como o próprio nome diz, o seu look será composto apenas por peças pretas. É muito simples! Você deverá utilizar o seu slouchy preto, com blazer ou jaqueta e combiná-lo com um mocassim ou sapatilha.

