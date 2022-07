Maquiagem: 3 truques para iluminar o olhar e parecer mais jovem

Um dos aspectos que podem acabar com o seu visual quando se trata de usar maquiagem é a área dos olhos. Diferentes técnicas podem acabar ou iluminar o seu olhar, tornando seu semblante mais jovem ou mais envelhecido, dependendo dos produtos e técnicas utilizadas.

Sejam olheiras, inchaço ou flacidez, estamos todos em busca dos olhos mais brilhantes que podemos obter. Nós selecionamos três truques infalíveis para iluminar essa área do rosto usando somente maquiagem e os produtos certos.

Experimente usar um lápis nude

A maquiadora Lynsey Alexander, em entrevista à Vogue, disse que transformou muitos olhos cansados, tendo trabalhado com modelos nos bastidores de desfiles de moda e em sessões de fotos por anos. Ela sempre começa com um bom colírio. “Depois, uso um lápis bege secretamente dentro dos olhos, precisa ser da cor da pele, o branco é muito forte”, diz ela.

O corretivo correto

Para lidar com peles de tons frios e olheiras escurecidas, tente a correção de cores usando o corretivo correto. “Para tons de pele azulados (frios), opte por um corretivo à base de pêssego”, aconselha Alexander. “Depois, defina os olhos com um pó iluminador para um brilho adicional”.

Não esqueça da máscara de cílios

Esse produto simplesmente pode mudar radicalmente seu semblante, deixando seu olhar mais aberto, mais vivo e mais jovem. “Criar um olho brilhante e levantado é criar espaço entre a sobrancelha e a linha dos cílios, e chamar a atenção para fora e para cima”, explica Anna Payne, maquiadora da Chanel no Reino Unido.

Para criar um efeito ainda maior, ela sugere aplicar um ponto de sombra iluminadora no centro da pálpebra e no canto interno do olho para criar um efeito de holofote iluminador.