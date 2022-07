Entenda por que Max se converteu em uma das personagens mais queridas de ‘Stranger Things’

A irmã mais nova de Billy, Max Mayfield (Sadie Sink) é, supostamente, a última vítima de Vecna em ‘Stranger Things’. Entrando no grupo no meio do caminho, a pedido de Lucas e Dustin, a personagem foi sendo cada vez mais crucial na história e principalmente na temporada 4 e por isso tem se tornado uma das personagens mais queridas do público.

Max tem um senso de humor imbatível!

Os irmãos Duffer admitiram que a quarta temporada se tornou mais sombria que as anteriores por um motivo. O elenco (e o público) cresceu desde então, e por causa disso, estamos mergulhando um pouco mais fundo em um território que pode ser mais assustador.

Max sempre foi engraçada e na quarta temporada de ‘Stranger Things’ não perdeu o ritmo. Como na cena em que Dustin estava contando a ela sobre o Hellfire Club e ela estava apenas concordando sarcasticamente, antes que ele percebesse. Ou, quando Eddie pediu uma máscara para cobrir seu rosto e ela lhe entregou a máscara de Michael Myers que tinha usado no Halloween anos atrás.

Outro ponto que fez com que a admiração por Max crescesse é a coragem que ela tem de enfrentar seu trauma de frente. Ela ainda sente uma grande culpa pelo que aconteceu com Billy e isso é usado por Vecna.

Max confessa que costumava rezar para que algo ruim acontecesse com Billy, e quando realmente aconteceu, cresceu nela o sentimento de culpa. No fundo ela sabia que para escapar de Vecna precisava vencer esse trauma. Esse posicionamento de Max é incrível!

A coragem de Max é inquestionável, desde sua primeira fuga enquanto ouvia ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, até seus últimos momentos lutando contra Vecna com Eleven em sua antiga memória da dança do Snow Ball, ela não recuou por um único segundo.

Ela continuou lutando e correndo e fazendo tudo o que podia para sobreviver. Nenhuma das outras vítimas de Vecna lutou tanto quanto Max.

Agora, ficamos na torcida para que ela acorde do coma na quinta temporada!