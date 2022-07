Moda: estes são os looks com tênis branco que te deixarão mais elegante nos dias frios Reprodução - Nueva Mujer

A temperatura caiu e você ficou sem ideia de como estar na moda e inovar com os looks, seja para ir ao escritório ou encontrar os amigos? Se respondeu sim para esse questionamento, então já pode separar os próximos minutos para conferir algumas recomendações que separamos especialmente para você.

Com tênis branco em todas as composições, além de contar com este calçado confortável, irá brilhar com as combinações adequadas e que te deixarão quentinha. Preparado para conferir? Veja a lista abaixo com os detalhes de cada sugestão de composição com detalhes da Nueva Mujer.

Legging com cardigan

Recentemente, compartilhamos um conteúdo dedicado às mais variadas formas de como utilizar a calça legging, mas não podemos deixar de citar mais uma recomendação aqui!

Abrindo nossa lista de indicações, você pode combinar a sua legging em tom escuro, com uma camiseta e tênis branco. Essas pessoas vão super bem com um cardigan cinza, preto ou em tom nude.

Jeans com blazer

Vai para o escritório e está sem ideia do que vestir? Então, o blazer será o seu aliado! Para esta opção de look você deve apostar em um jeans mais claro, com uma camiseta e sapato branco. Já o blazer, em tom neutro, pode ser tanto cinza quanto preto.

Calça skinny com sobretudo

Não podemos falar de elegância e frio sem citar o sobretudo, não é mesmo? Para arrasar com esta dica, você deve utilizar uma calça skinny preta com uma camiseta do mesmo tom. Além disso, deve complementar seu look com um sobretudo preto (pode ser bege, se não tiver na cor recomendada) e então feche com seu tênis branco. Quentinha, confortável e maravilhosa!

