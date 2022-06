Imagens revelam detalhes de ‘cratera misteriosa’ na superfície da lua que intrigou cientistas; confira registros

Astrônomos descobriram um corpo de foguete misterioso, e totalmente descontrolado, indo em direção a uma colisão lunar no final do ano passado.

De acordo com Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, o impacto ocorreu em 4 de março, depois de detectar a cratera resultante.

Como detalhado pela NASA, surpreendentemente, a cratera é na verdade duas, uma oriental (18 metros de diâmetro) sobreposta a uma cratera ocidental (16 metros de diâmetro).

A cratera dupla inesperada pode indicar que o corpo do foguete tinha grandes massas em cada extremidade.

Normalmente, um foguete tem massa concentrada na extremidade do motor; o resto do estágio do foguete consiste principalmente em um tanque de combustível vazio.

Imagens revelam detalhes de ‘cratera misteriosa’ na superfície da lua que intrigou cientistas

Como a origem do corpo do su permanece incerta, a dupla natureza da cratera pode indicar sua identidade.

Como detalhado pela NASA, nenhum outro impacto de corpo de foguete na Lua criou crateras duplas.

Crédito (NASA/Goddard/Arizona State University)

As quatro crateras eram um tanto irregulares no contorno (Apollos 13, 14, 15, 17) e eram substancialmente maiores (mais de 35 metros) do que cada uma das crateras duplas.

Ainda de acordo com as informações, a largura máxima (29 metros, cerca de 31,7 jardas) da cratera dupla do corpo do foguete misterioso estava próxima à dos S-IVBs. Confira:

Crédito (NASA/Goddard/Arizona State University)

Texto com informações da NASA