Moda: 3 formas e looks com saias que te deixarão mais cômoda e elegante

Quando as temperaturas sobem, esta é uma excelente oportunidade para apostar em saias e, desde que feitas as combinações adequadas, é possível obter looks que te deixarão mais cômoda e ao mesmo tempo elegante.

Assim sendo, se procura por sugestões e formas de inovar na hora de usar esta peça, confira este texto até o final, pois trouxemos algumas diquinhas que são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Saia longa e top

Para começar nossa listinha, temos esta recomendação que você com certeza vai amar! Aposte na saia longa com um top branco e finalize seu look com um tênis ou salto.

2 - Saia lápis e suéter

Esta é a diquinha que não pode faltar na composição de seus looks se o seu objetivo é estar mais elegante. Para acertar em sua escolha, você deve usar uma saia branca com um suéter bege e complementar com um salto alto branco ou em tom bege também.

3 - Saia midi com estampa de flores e camiseta

Você possivelmente deve saber que as saias midi vão bem com quase todos os looks, sempre que combinados da forma correta, certo? E, se quer arrasar, recomenda-se uma saia florida, com tênis e camiseta branca. Uma diquinha super fácil de reproduzir e que te deixará maravilhosa.

