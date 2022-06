Moda: 3 looks com calça jeans que te farão parecer mais moderna e estilosa

3 looks com calça jeans que te farão parecer mais moderna e estilosa Foto - Pinterest

Embora a calça jeans seja uma peça comum no dia a dia de brasileiros, quando o objetivo é parecer mais estilosa e elegante, é importante saber fazer as combinações adequadas.

E, se você está buscando recomendações para arrasar nos looks, confira o texto até o final, pois te traremos hoje algumas dicas super práticas. As recomendações são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Calça jeans com blazer

Uma ótima recomendação para brilhar na composição dos lookinhos é apostar em um suéter ou bodysuit. Então, você deve complementá-lo com um blazer, pode ser preto ou branco, sempre levando em consideração a peça que está usando por baixo.

Dependendo da cor que estiver utilizando e como se sentir mais confortável, você pode utilizar um tênis branco ou salto alto.

Veja mais dicas para estar na moda:

2 - Jeans com camisa

Continuando nossa listinha, para estar mais chique e estilosa, outra sugestão é investir em uma camisa com calça jeans. A camisa pode ser branca, colorida e listrada.

Você pode fechar seu look com um tênis, sapatilha ou salto.

3 - Jeans liso

Esta é uma dica mais de estilo do que composição. Como apontado pelo Nueva Mujer, se você quer estar deslumbrar com o looks jeans, é recomendado que utilize peças lisas.

