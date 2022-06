Moda: 4 ideias de looks com tênis para parecer mais elegante e estilosa Foto ilusrativa - Pinterest

Quando o frio dá uma trégua, uma excelente alternativa para estar na moda e ao mesmo tempo elegante e estilosa é investir nos tênis. No entanto, mais do que apenas colocá-los é importante saber fazer as combinações adequadas.

Portanto, se você precisa de uma mãozinha com este tema e quer aprender a compor looks que vão fazer com que arrase no dia a dia, nós te deixamos a seguir algumas recomendações. A lista é compartilhada pelo portal Nueva Mujer.

1 - Saia midi com camiseta e tênis

Para começar nossa listinha, temos a saia midi que dentre suas principais vantagens, está o fato de ser bastante confortável. Então, como recomendação, você pode utilizá-la com uma camiseta e finalizar o look com um tênis branco ou animal print.

2 - Jumpsuit

Não é segredo para ninguém que os jumpsuits nos deixam super estilosos e elegantes, não é mesmo? E, embora você possa utilizá-los em tons mais claros, uma peça preta com tênis completamente branco vai super bem.

Você vai amar estas recomendações:

3 - Vestido midi e tênis

Assim como a saia, o vestido midi com tênis é uma excelente aposta para estar mais estilosa e confortável. Além do tênis branco, você pode complementar seu look com um chapéu e bolsa.

4 - Jeans com camiseta e tênis

Se você gosta desta ideia, pode investir tanto em uma calça skinny ou em um mom jeans. Finalize seu look com uma camiseta e tênis branco, o que garantirá o toque perfeito!

E então, o que achou das dicas de looks?