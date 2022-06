Moda: 4 looks e formas maravilhosas de utilizar macacões no dia a dia para arrasar Foto - Pinterest

Você possivelmente já deve ter utilizado alguma vez na vida um macacão e se não, deve começar a aplicar este item na composição dos seus looks pois estão super em tendência.

E se você precisa de uma mãozinha para ter inspirações, nós trouxemos uma listinha com alternativas que vão fazer com que arrase no dia a dia. Vamos lá conferir os detalhes?

1 - Macacão com crop top

Esta é a dica que você deve usar se quer parecer estilosa e ao mesmo tempo sedutora. Você pode combinar o seu macacão de tecido com um crop top e finalizá-lo com um salto, sandália ou até mesmo um mocassim.

2 - Vamos de bodysuit e botas?

Se você quer dar aquele “ar” mais elegante, deve apostar em um macacão branco e acompanhá-lo com o bodysuit e botas pretas. Um arraso, não é mesmo?

Você vai amar estas diquinhas:

3 - Optou pelo ‘basicão’?

Está tudo bem! O que não significa que você estará menos estilosa. Invista nessa ideia junto de uma sandália baixa, sapatilha ou tênis.

4 - Macacão com camisa e salto alto

Para fechar nossa listinha, esta é a sugestão que não pode ficar de fora! Para reforçar todo o seu estilo e elegância, você deve vestir um macacão preto, com uma camisa branca e fechar o look com um belo salto alto.

Com Nueva Mujer.

