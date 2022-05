Como você deve guardas as escovas de dentes? Com ou sem tampa? Imagem: Pexels

A higiene bucal é importante e deve ser levada a sério como qualquer outro cuidado com a saúde. Escovar os dentes não previne apenas o mau hálito, mas também mantém a saúde dos dentes e gengivas em dia, evitando infecções e bactérias. Logo, para que a higiene seja correta, o objeto que você usa para a limpeza também deve estar ‘saudável’, para que o acúmulo de microrganismos não causem problemas como gengivite e cárie.

Por isso, além de escovar os dentes de modo e frequência correta, o local que a escova vai ficar também é importante e pode interferir na vida útil do item, além de evitar que ele seja contaminado por bactérias externas.

É comum encontrar diversos vídeos nas redes sociais mostrando como a escova de dente deve ser guarda. Neste texto publicado no site Meganotícias (em espanhol), é citado o caso de um conteúdo no TikTok onde um profissional de saúde comparou o acúmulo de bactérias em uma escova de dentes que fica guardada com ou sem tampa. No vídeo, o uso de uma capa ou tampa é recomendado, contudo os usuários do aplicativo perceberam rapidamente um equívoco cometido pelo profissional: as amostras com as quais as culturas de bactérias foram recolhidas utilizavam o objeto após escovar os dentes, logo os microorganismos estariam presentes de qualquer forma e a tampa não faria qualquer diferença.

O que dizem os dentistas?

“O ideal é não colocar tampa quando ficar na sua casa, já que a umidade acumulada favorece a proliferação de microorganismos”, explicou a dentista Macarena Sánchez. A especialista ainda diz que, para guardar a sua escova de dentes de forma adequada, deve mantê-la sempre na vertical e sem contacto com outras escovas.

Contudo, existem condições onde uma tampa pode ser usada no item, principalmente se for transportar a escova. Nessas situações, deve-se esperar que a escova esteja completamente seca antes de cobri-la, explicou o especialista. Uma última dica é que deve ser sempre enxaguado após o uso e trocado a cada 3 meses ou até mesmo antes, caso você note que a escova não está com um aspecto bom.

