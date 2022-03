5 erros que você comete escovando os dentes E NÃO SABE

Às vezes, um sorriso diz mais que as palavras. Afinal, quem não gosta de ter um riso branco e bonito, não é mesmo? Mas não apenas por estética a saúde bucal é necessária, ela também previne diversos problemas, como cárie e a gengivite. Mas você sabia que você pode estar escovando os dentes de forma errada e não sabia?

O site especializado Germantown Orthodontics (em inglês) separou os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao escovar os dentes. Veja a seguir.

1. Usar a escova de dentes por muito tempo

Com o uso correto, diariamente e de 2 a 3 vezes por dia, uma escova dura em média três meses. Após aproximadamente 200 usos é necessário fazer a troca, pois as cerdas estão desgastadas, o que faz com que bactérias se acumulem e sua boca não seja limpa corretamente.

2. Não escovar os dentes por tempo suficiente

Dois minutos é o tempo recomendado para uma sessão de escovação, porém o tempo médio que uma pessoa leva escovando são apenas 45 segundos. Issso não é o suficiente para que o flúor presente nas pastas consiga fixar no esmalte do dente, fazendo com que alguns dentes fiquem mais amarelados do que outros.

Caso você tenha dificuldade de controlar o tempo, adquira uma escova de dente eletrônica com temporizador ou use o cronômetro do seu celular.

3. Enxaguar a boca com água depois de escovar os dentes

Nesse quesito alguns dentistas divergem. Uma parcela indica enxaguar a boca depois de escovar os dentes pois o acúmulo de flúor pode causar danos, principalmente ao estômago, caso você engula. Já outros dizem que a água reduz a eficiência do flúor.

O ideal, para esse grupo, é utilizar um enxaguante bucal após a escovação e esperar ao menos 30 minutos para beber água.

4. Armazenar a sua escova de dentes no banheiro

Guardar a escova de dentes no banheiro é algo muito comum e quase unanimidade, mas você sabia que mais da metade das escovas de dentes das residências tem dejetos humanos? E sabe como foi parar lá? Isso mesmo, simplesmente porque a escova é guardada no banheiro. Isso ocorre pois, ao dar descarga, o conteúdo do vaso acaba caindo para várias direções.

Colocar uma tampa na escova de dentes até pode reduzir o problema, mas considere armazená-la em outro lugar que não seja o banheiro, como em uma mesa de cabeceira ou dentro de um armário de remédios. Outra dica é sempre tampar o vaso sanitário antes de dar descarga.

5. Não usar fio dental

Caso você não tenha esse costume, é hora de adquirir agora mesmo. O Uso do fio dental ao menos uma vez por dia é necessário para remover a placa entre os dentes. Caso você não faça essa remoção, a placa pode se calcificar e acumular muita bactéria.

