Truque: veja como evitar que os alimentos grudem na panela de forma simples

Hoje é até comum encontras panelas antiaderentes, que impedem que os alimentos grudem no fundo do objeto após o preparo. Porém, por ser um item que não é trocado com frequência, muitas casas ainda possuem panelas que não contém essa tecnologia. Nesse caso, existem alguns truques que podem evitar que os alimentos grudem na pele. Contudo, o mais indicado pelos especialistas é que você troque os utensílios antigos, pois depois de certo tempo de uso é possível que alguns compostos químicos se soltem.

De qualquer forma, caso você queira preparar um ovo mexido, por exemplo, e não quer que eles acabem grudando, veja a dica retirada do site Meganotícias (texto em espanhol).

Para o truque, você vai precisar apenas de um pouco de farinha de trigo. Ela vai evitar que carnes, ovos, legumes ou o que você cozinhar grudem. Coloque a quantidade habitual de óleo na panela e aqueça por alguns minutos. Quando estiver bem quente, coloque duas colheres de farinha e misture bem com o óleo com a ajuda de uma colher que não seja uma de metal.

Após, é só colocar o alimento que você vai preparar e veja que a comida nao vai mais grudar.

LEIA MAIS:

⋅ Ovo tem prazo de validade? Veja quantas semanas eles podem durar

⋅ Sobras de alimentos: esses 4 mitos podem colocar a sua saúde em risco

⋅ Qual o tempo máximo que um pedaço de pizza pode ficar na geladeira?