Fim de festa: veja como limpar a grelha do churrasco corretamente

Após comemorar o dia das mães com aquele churrasco em família, uma das coisas que ninguém gosta de fazer é a limpeza pós A reunião, pois a atividade requer energia e tempo. Entre todas as etapas da arrumação, uma das mais complicadas é a limpeza da churrasqueira, pois não é algo tão fácil de limpar. Porém, se você não quiser evitar que ela enferruje e que dure por muito tempo, é melhor começar justamente por esse item.

Uma técnica muito simples e eficaz para a limpeza da grelha, que também serve para limpar panelas e talheres manchados, é a própria cinza da lenha queimada. Uma mistura disso com água pode remover até as manchas mais difíceis. Embora as cinzas não sejam particularmente abrasivas, como o sal pode ser, a mistura atinge um pH perfeito, quando se trata de limpeza.

“Quando dispersas em água, as cinzas atingem um pH muito alcalino . É uma mistura com propriedades semelhantes à soda cáustica”, explicou César Saldías, doutor em química e acadêmico da Faculdade de Química e Farmácia da Universidade Católica, em texto publicado no site LUN (em espanhol).

Porém, pela mistura produzir um efeito muito forte, é preciso tomar muito cuidado ao manusear os produtos, sendo assim, o o especialista também recomenda que as pessoas não se exponham demais à mistura.

Para as outras partes da limpeza da casa, você também pode utilizar produtos caseiros, como o vinagre branco, utilizado para a limpeza no geral. Neste caso, se você quiser caprichar na limpeza do piso, você pode mistura 1 litro de água para 10 ml de detergente neutro e 2 colheres (sopa) de vinagre de álcool branco e passar no piso com um pano e um rodo. Utilize luvas para manusear os itens.

