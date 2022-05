Deseja ter uma pele saudável? Então consuma esses alimentos

Você tem uma rotina de skincare e mesmo assim ainda acha que falta algo para a sua pele ficar 100% saudável? Talvez o problema não tenha a ver com os produtos que você utiliza e sim com a sua alimentação - e muitas pessoas não sabem disso.

Existem duas fórmulas principais para manter a uma boa saúde da pele: utilizar protetor solar diariamente (até mesmo em dias nublados) e se alimentar bem. Nesse segundo ponto, muitos estudos já apontaram que uma alimentação com excesso de café‚ álcool e alimentos ricos em gorduras saturadas, como batatas fritas, podem te causar uma aparência ‘desgastada’ e cansada.

Na contramão desses alimentos, os que possuem vitaminas e minerais podem ser muito favoráveis para a pele, deixando ela mais brilhante e saudável. Veja quais são eles a seguir:

Salmão

O salmão é rico em ácidos graxos, reduzindo o risco de inflamação na pele e em outras partes do corpo, produzindo células saudáveis para a derme (pele), maior órgão do corpo humano. “Como nossos corpos não têm a capacidade de produzir ácidos graxos, comê-los ajuda a reforçar a barreira da pele, mantendo a umidade e as ‘sujeiras’ fora”, diz a dermatologista Leslie Baumann ao site em inglês Eat This Not That .

Chá verde

Chá é uma das bebidas mais saudáveis que existem, caso você não consuma de modo exagerado. Na pele, o chá verde oferece antioxidantes que reduzem a inflamação e pode controlar o crescimento de espinhas. “A vitamina K do chá verde também ajuda a clarear as olheiras. Assim, você pode colocar saquinhos de chá verde na geladeira para ter um excelente tratamento de não mais que 15 minutos nessa área do rosto“, acrescentou outra dermatologista, Kaleroy Papantoniou.

Tomate

Além dos tomates, a melancia e o mamão são frutas frescas que contém uma alta concentração de licopeno, um pigmento com poder de eliminar os radicais livres. Esse estudo em inglês determinou que o composto pode ajudar a proteger a pele, após mostrar que com o consumo de 5 colheres de sopa de extrato de tomate você pode ter 33% mais proteção contra queimaduras solares .

Abacate

Conhecido como ‘ouro verde’ no Chile, a fruta oferece uma grande quantidade de nutrientes e vitaminas. “Abacates penetram profundamente nas células, o que é praticamente uma maneira saborosa de obter uma dose de vitaminas A, D e E na camada basal da pele, gorduras boas e fitonutrientes”, explicou a doutora Papantoniou ao site Meganotícias (espanhol).

