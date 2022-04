2 efeitos negativos de beber muito chá

Seja por questões de saúde ou apenas gosto pessoal, é comum trocar o consumo de café pelo chá em algumas ocasiões. Porém, nenhum excesso é bom, e não seria diferente com essa bebida.

Mesmo não contendo cafeína, o chá possui um composto químico conhecido como teína, semelhante ao encontrado no café e podendo inclusive causar os mesmos efeitos em pessoas sensíveis ao produto.

Os efeitos negativos do consumo excessivo podem ser palpitações e problemas digestivos. Além disso, a absorção do ferro também é alterada, fazendo com que o ganho seja menor. Isso pode ocorrer em virtude dos taninos contidos nas folhas de plantas que preparam o chá, embora faltem estudos completos para concluir se a dificuldade de absorção de fato afeta a saúde.

Além do efeito descrito acima, alguns chás também podem causar danos ao fígado, pois pesquisadores encontraram uma alta concentração de flúor em pesquisas feitas com chás de marcas mais populares.

Porém, nem tudo é negativo na hora de consumir a bebida. Alguns chás possuem efeitos positivos para a saúde e podem auxiliar no emagrecimento. Um deles é o chá de louro e gengibre. Veja a receita a seguir:

Pegue três ou quatro folhas de louro frescas ou mesmo secas e coloque-as em uma panela com água junto com uma pitada de gengibre esmagado;

Tampe a panela e deixe ferver por 3 minutos;

Retire a panela do fogo e deixe o chá em infusão por 4 minutos;

Adoce com mel ou açúcar e coe o líquido. Você pode beber morno ou frio.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo diagnosticar problemas ou dar soluções de saúde. Em caso de dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional.

