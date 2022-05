Aqui está o truque de maquiagem para ter sobrancelhas perfeitas e parecer mais jovem

Dentre todos os cuidados com o rosto e em específico quando falamos de maquiagem, é super importante a devida atenção para as sobrancelhas, isso porque com o passar dos anos, as mudanças nos fios se tornam mais evidentes — o que para muitos não é necessariamente um problema.

De toda forma, se você está precisando de uma mãozinha, existem alguns truques que podem ajudar a fazer esta “manutenção” em casa e trazer mais evidência nas sobrancelhas. Quer aprender como?

O que evitar na hora de cuidar das sobrancelhas?

Como reforçado pelo portal Nueva Mujer, quando falamos sobre maquiagem, por muitas das vezes menos é mais! Não há problema em tentar engrossar as sobrancelhas, mas quando isso é feito em excesso, faz com que ela pareça mais dura e pesada.

Anteriormente, citamos que com o passar dos anos é comum que os fios fiquem mais finos, então, para este caso em específico, você pode usar pó de sobrancelha para corrigir os pontos irregulares.

Por fim, queremos lembrá-lo mais uma vez que embora existam truques que ajudam, não há nenhum problema em passar e evidenciar esta mudanças que acontecem com qualquer um ao longo dos anos. 🥰❤️💄

