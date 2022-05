Atenção! Esses alimentos NUNCA devem ser lavados antes do preparo Imagem: Pexels

Mesmo a higiene na cozinha e a lavagem de alimentos sendo considerado algo essencial para evitar intoxicações alimentares, como a causada pela bactéria salmonela, existem alguns casos onde esse tipo de procedimento deve ser evitado. Parece improvável, mas existem alimentos acabam correndo ainda mais riscos se entrarem em contato com a água, além de alguns deles perderem o sabor, caso sejam limpos.

A seguir você confere 4 tipos de alimentos que não devem passar pelo procedimento de lavagem:

1. Carne

Tanto a carne bovina ou suína e os peixes perdem as propriedades e o sabor caso sejam lavadas. Para que seja evitado algum tipo de bactéria no preparo, o mais indicado é cozinhá-las bem, pois as bactérias mais perigosas se encontram na superfície da carne, sendo mortas pelo cozimento.

Com o frango também ocorre um processo parecido. Caso ele vá para debaixo da torneira, os microorganismos presentes, como a bactéria campylobacter, que causa febre, diarreia e até gastroenterite, podem ser espalhados. O ideal é cozinhar bem o alimento.

2. Ovos

Se você tem o costume de lavar os ovos antes de utilizá-los ou guardá-los na geladeira, pare imediatamente! A casca já faz o trabalho de proteger o a clara e a gema dos germes. Caso você lave o alimento, estará removendo a cutícula fina protetora, e se o ovo estiver com algum residuo infeccioso na casca, a bactéria consegue passar pelos poros da casca, agora sem proteção.

3. Massa de macarrão

Você coloca o macarrão na água fervente para o preparo, correto? Então esse procedimento já é mais que o suficiente. Caso você lave a massa antes de levar ao fogo, o amido será removido, deixando assim o alimento pastoso e mole e os molhos não terão mais como se penetrar na massa.

4. Cogumelo

Outro alimento que perde totalmente o sabor caso seja lavado é o cogumelo. pois ele absorve a água como se fosse uma esponja O ideal é limpá-lo com alguma escova própria para esse tipo de procedimento e e secar um por um com um pano limpo ou papel-toalha.

LEIA MAIS:

⋅ Duas regras da ‘alimentação saudável’ que você pode ignorar a partir de agora

⋅ Saúde mental: 3 hábitos cotidianos que causam ansiedade sem você perceber

⋅ Qual o melhor adoçante que existe?