Infecção por salmonela: esses são os sintomas mais comuns

A salmonela (ou salmonella) é o nome de uma bactéria causadora da salmonelose, infecção que ocorre no sistema digestivo humano através de alimentos contaminados. Alimentos crus, como frango, peru, ovos, carne bovina, suína ou até mesmo alguns vegetais, são propícios a terem o microrganismo. Além disso, a água contaminada também pode ocasionar a intoxicação.

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), a bactéria pode acabar entrando na corrente sanguínea e infectar tecidos importantes, além da medula espinhal, coração e osso.

O tratamento consiste em fazer uso de medicamentos, porém, em casos graves, crianças até os 5 anos ou idosos com 65 anos ou mais podem apresentar sintomas mais sérios.

Sintomas

Segundo o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (CDC), os sinais da infecção por salmonela são:

Diarréia ( com risco de ser sanguinolenta);

Febre;

Dor de estômago;

Náuseas e vômitos;

Dor de cabeça.

Esses sintomas costumam aparecer entre seis horas e ou alguns dias. Em casos mais graves, como os descritos abaixo, o CDC aconselha que a procura por um pronto-socorro seja imediata:

Diarréia por mais de três dias sem sinais de melhora;

Diarréia e febre acima de 39°C;

Sangue nas fezes;

Vômitos persistentes que o impedem de beber líquidos;

Sinais de desidratação, como pouca urina, tontura ao se levantar ou boca e garganta secas.

Como evitar?

Pelo fato do contágio ocorrer principalmente através dos alimentos, é recomendada uma limpeza rigorosa na cozinha, lavar superfícies e utensílios antes e depois de utilizar em carnes cruas e a lavagem das mãos sempre que manusear alimentos. Além disso, é recomendável não lavar os produtos crus ou ovos antes de cozinhar para que não haja chances das bactérias se proliferarem. Por último, lembre-se sempre de refrigerar e cozinhar bem as canes antes do consumo.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo dar soluções médicas. Caso apresente alguns dos sintomas, procure um especialista e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

