Cuidado! Esse erro na limpeza da tigela do seu cachorro pode deixar você e seu animal de estimação doentes

Ao preparar alimentos, é importante que haja um cuidado para garantir a saúde e a segurança de quem vai consumir. O mesmo deve acontecer com a ração do seu pet de estimação, porém, muitas pessoas acabam não levando isso em consideração.

O jornal The Mirror (em inglês) mostrou um estudo feito pela Food and Drug Association (FDA) que aponta que não lavar a tigela de comida do seu cão regularmente pode trazer problemas para a saúde tanto do seu cão quanto para o seu dono.

A associação investigou os hábitos alimentares dos donos de cães e avaliou o impacto dos protocolos de higiene e a contaminação das tigelas e comidas dos cachorros.

Entre os entrevistados, apenas 12% dos 417 donos de cães pesquisados lavam o prato de seus cães diariamente, 22% limpam uma vez por semana, enquanto outros 18% lavam a cada três meses ou nada.

“Isso representa riscos significativos para a saúde de animais de estimação e donos de animais de estimação, pois cria um ambiente onde bactérias nocivas, como salmonela e listeria”, diz a FDA.

Essas bactérias podem causas diarreia, febre, cólica e náuseas, com os sintomas mais graves em mulheres grávidas, crianças, adultos com mais de 65 anos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

“Descobriu-se que a grande maioria dos donos de cães do estudo não estava ciente e não seguiu as diretrizes de manuseio e armazenamento de alimentos para animais de estimação”.

Quando se fala em armazenamento e preparação de alimentos, 43% dos alimentos para cães armazenados a 1,5 metros de alimentos humanos, 34% lavaram as mãos após a alimentação e 33% prepararam seus alimentos para cães em superfícies de preparação destinadas ao uso humano.

“A exposição a comida de cachorro contaminada pode ter implicações para a saúde canina e humana. Por exemplo, houve vários surtos de humanos e cães adoecendo após a exposição a comida de cachorro contaminada com bactérias patogênicas”, diz a associação.

A FDA faz as seguintes recomendações:

Compre alimentos para animais de estimação (latas, bolsas ou sacos) que estejam em boas condições. Verifique a embalagem quanto a sinais visíveis de danos, como amassados, rasgos e descolorações;

Comece e termine com as mãos limpas. Tanto antes quanto depois de manusear alimentos e guloseimas para animais de estimação, lave as mãos por pelo menos 20 segundos com sabão e água quente;

Lave as tigelas de comida para animais de estimação e os utensílios com água quente e sabão após cada uso;

Não use a tigela de comida do seu animal de estimação como um utensílio de escavação. Em vez disso, use uma colher, colher ou xícara limpa. Use o utensílio de escavação apenas para colher alimentos para animais de estimação;

Jogue fora a ração velha ou estragada de maneira segura, por exemplo, colocando-a em um saco plástico bem amarrado em uma lata de lixo coberta;

Imediatamente refrigere ou jogue fora ração enlatada e embalada não utilizada ou restante. Cubra bem os alimentos refrigerados para animais de estimação;

Armazene alimentos secos para animais de estimação em local fresco e seco. O excesso de calor ou umidade pode causar a quebra dos nutrientes;

Armazene a ração seca em sua embalagem original e mantenha a parte superior da bolsa bem dobrada para baixo;

Mantenha os alimentos para animais de estimação em um local seguro para evitar que seu animal de estimação coma um suprimento inteiro de uma só vez.

