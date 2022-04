Consumo de Kinder Ovo é seguro no Brasil? Governo pede esclarecimentos sobre salmonela

Senacon notifica Ferrero do Brasil sobre eventual contaminação por salmonela do Kinder Ovo Freepik (Divulgação)

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pediu, por meio de notificação, que a empresa Ferrero do Brasil preste esclarecimentos sobre o eventual risco de contaminação por salmonela do chocolate Kinder Ovo.

A notificação foi expedida após a secretaria tomar conhecimento de ocorrências de contaminação com a bactéria na Europa.

A Pasta exige que a empresa formalize o recolhimento do chocolate ou apresente explicações sobre sua segurança para o consumo.

As suspeitas do foco da contaminação são voltadas para os chocolates Kinder fabricados na Bélgica. “No país europeu, o fabricante Ferrero realizou o recall e retirou os produtos das prateleiras dos estabelecimentos para evitar a contaminação de outras pessoas. Segundo a Food Standards Agency (FSA), da Grã-Bretanha, o recall afeta os ovos Kinder Surprise simples e múltiplos”, afirmou a Senacon.

A empresa tem o prazo de 72h, a partir do recebimento da notificação, para formalizar o recall ou prestar os devidos esclarecimentos.

É importante lembrar que o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor não pode colocar no mercado produto ou serviço que apresente alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

Surto no Exterior

A suspeita é de que o foco da contaminação por salmonela seria o chocolate Kinder fabricado na Bélgica, com data de validade entre 11 de julho de 2022 e 7 de outubro de 2022.

Segundo a FSA, da Grã-Bretanha, a Ferrero já recolheu os ovos Kinder Surprise simples e múltiplos dos estabelecimentos do país.

Mais suspeitas de infecção foram registradas na Europa, incluindo Irlanda, França, Alemanha, Suécia e Holanda.

Sintomas

A salmonela é uma condição médica causada pela salmonella, um gênero de diferentes tipos de bactérias que contaminam alimentos diversos e são capazes de causar problemas de saúde diversos.

A doença também é conhecida como salmonelose ou gastroenterite por salmonelas. Os sintomas incluem diarreia, cólicas estomacais e, eventualmente, vômitos e febre e se desenvolvem em média entre 12 e 72 horas após a ingestão do alimento infectado.

O mal estar geralmente dura de quatro a sete dias, e a maioria das pessoas se recupera sem tratamento.

LEIA TAMBÉM: De morador de rua a empresário: Givaldo Alves cobra R$ 150 por mensagem personalizada