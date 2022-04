Sobras de alimentos: esses 4 mitos podem colocar a sua saúde em risco

As chamadas ‘sobras’ de alimentos se tornam a salvação naquele dia cansativo, quando você não quer cozinhar, mas precisa se alimentar, seja no almoço ou janta. Porém, na hora de armazenar a comida para os outros dias da semana, talvez você não tenha seguido as recomendações corretas ou até mesmo não saiba dos mitos que cercam essa prática. Então confira a seguir.

Você tem que esperar antes de refrigerar

É comum achar que parar levar um alimento para a geladeira é preciso deixar esfriar. Mas de acordo com o site Meganotícias, guardar o alimento ainda quente não interfere em nada o alimento ou causa danos para a geladeira. O recomendado, na verdade, é não deixar passar mais de 2 horas para conservá-los, pois com a exposição pode ser mais fácil de alguma bactéria surgir.

Bactérias morrem no congelador

As temperaturas baixas podem atrasar a colonização das bactérias, mas não impedi-las. Se algum produto contaminado estiver congelado, assim que eles começam a derreter, as bactérias começam a se espalhar.

O microondas mata os micróbios

Além de achar que as bactérias não se desenvolvem no congelador, é comum achar que o calor do microondas as elimine, A verdade é que, se as sobras de comida já estiverem infectadas, o calor não vai fazer diferença.

Você deve sempre comê-los imediatamente

O site ainda diz que, ao reaquecer as sobras, as pessoas costumam consumi-las de imediato. Porém, o mais seguro seria esperar alguns minutos, pois as moléculas dos alimentos continuam a se mexer, aumentando a temperatura e aumentando a chance de eliminar as bactérias.

LEIA MAIS:

Acelere o metabolismo: Bebidinha caseira com espinafre e gengibre para queimar gordura e perder peso

Novo surto de ebola atinge a República Democrática do Congo

Como parecer anos mais jovem com o ioga facial?