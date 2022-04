Acelere o metabolismo: Bebidinha caseira com espinafre e gengibre para queimar gordura e perder peso

Acelere o metabolismo: Bebidinha caseira com espinafre e gengibre para queimar gorduras e perder peso. (Reprodução/Pixabay - Couleur)

Se você está em busca de perder peso, provavelmente já sabe que a nutrição é um fator extremamente importante para o processo. E o que vai trazer resultados são as escolhas que você faz no seu cardápio de alimentação. Essas são dicas compartilhadas do portal Nueva Mujer.

Veja mais: Bebida caseira com chá de louro e gengibre que auxilia no emagrecimento

E para iniciar o processo de alimentação saudável, não é necessário comprar aqueles shakes industrializados. Você mesmo pode fazer a receita na sua casa, usando ingredientes acessíveis.

A receita do shake de espinafre com gengibre é a bebida perfeita para te auxiliar no processo de perda de peso, pois fornece proteínas, gorduras saudáveis e fibras, além de limitar o teor de açúcar. Além de saudáveis, os ingredientes trarão um sabor especial para a bebida.

Vamos à receita?

Shake de espinafre com gengibre

Ingredientes

1 xícara de leite de amêndoa sem açúcar 1/4 xícara de mirtilos congelados 1–2 punhados de espinafre congelado 1 colher de sopa de sementes de chia 1/4 de abacate 1 polegada de raiz de gengibre fresco 1/4 colher de chá de açafrão 1/4 colher de chá de canela 1 porção de proteína em pó

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes por alguns minutos até obter uma mistura homogênea e lisa.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Além disso, não esqueça que nenhuma prática de consumo é recomendada sem antes se consultar com um profissional médico, para que seu quadro de saúde seja devidamente avaliado e a melhor alternativa indicada.