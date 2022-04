Ovo tem prazo de validade? Veja quantas semanas eles podem durar

O ovo é um dos alimentos mais completos que existe. Estima-se que, na gema do ovo, haja 5% da dose diária recomendada de vitamina D. Em geral, essa concentração depende se as galinhas foram expostas ao sol ou se tomaram suplementos Logo, são excelentes fontes de proteínas e vitaminas, presentes no preparo de inúmeras receitas. Contudo, o que muitas pessoas não sabem é que é preciso ter cuidado ao manuseá-lo, pois é um alimento capaz de transmitir a bactéria salmonella.

Muitos países buscam levar os ovos para um processamento para que seja evitado a contaminação, pois precauções como refrigeração e evitar a lavagem podem ajudar a preservá-los melhor. Além disso, um outro ponto importante é respeitar a data de validade presentes nas embalagens para evitar que você sofra de uma infecção estomacal.

A informação da validade pode ser nova para muitas pessoas, principalmente para aquelas que compram os ovos avulsos ou em avícolas, onde a data limite de consumo não é explicitamente informada. O recomendado é que os ovos sejam consumidos entre quatro e cinco semanas, caso seja bem refrigerado, conforme levantado pelo site Meganotícias (em espanhol).

Após esse tempo, os ovos não estragam rapidamente, porém ele deixa de ser um alimento fresco, existindo o risco de algum deles não estarem em boas condições. Caso você os mantenha bem refrigerado, não haverá maiores problemas em consumi-los. Se o ovo apresentar uma coloração ou textura estranha, com cheiro forte antes ou após o preparo, não utilize e faça o descarte para que pessoas desavisadas não os consuma.

