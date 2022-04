Com cominho e limão: a bebida pouco conhecida que ajuda a emagrecer de maneira saudável

Bebida natural com cominho e limão Foto ilustrativa - Unsplash

Você é do tipo que ama colocar cominho na comida e acha que isso faz toda a diferença no quesito sabor? Se a resposta é sim, sabia que este ingrediente pode também auxiliar no processo de emagrecimento através de uma bebida?

Caso tenha ficado curioso, contando com apenas 3 ingredientes, esta bebida, sempre que recomendada por um profissional médico, pode ser bastante positiva para a sua saúde.

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO ⚠️⚠️⚠️

Não esqueça que embora esta alternativa seja benéfica, o conteúdo não tem como finalidade assegurar diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Lembre-se que o tema emagrecimento envolve diversos fatores e por muitas das vezes a necessidade de acompanhamento por profissionais das mais diferentes frentes de atuação.

Assim sendo, antes de iniciar qualquer dieta ou pensar em consumir qualquer produto, recomendamos que antes busque um profissional médico, que irá avaliar sua saúde e indicar a melhor opção baseada em seu quadro atual e objetivos.

Bebida natural com cominho e limão

Bebida natural caseira Foto ilustrativa - Pinterest

Ingredientes:

1 colher (sopa) de cominho moído;

1 colher (chá) de gengibre ralado ou moído;

Suco de ½ limão.

Modo de preparo da sua bebida:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes em um recipiente;

Feito isso, adicione 1 xícara de água fervendo sobre o conteúdo;

Então, cubra a água com os ingredientes e deixe repousar a noite toda;

Por fim, consuma sua bebida pela manhã, aproximadamente 20 minutos antes de tomar o café.

