Estes são os 3 tipos de pessoas que não devem comer leguminosas em excesso

É estimado que existam mais de 20 mil variedades de leguminosas no mundo. As plantas com capacidade floração são consideradas a segunda melhor fonte de alimentos, ficando atrás somente dos cereais.

Por conta da sua composição, as leguminosas podem ajudar a combater doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e a obesidade. Porém, o excesso do alimento por ter consequências ruins para a saúde de certas pessoas. Confira quais são esses grupos a seguir, de acordo com o site Meganotícias.

Inchaço

Um problema que se agrava com o consumo de leguminosas é o inchaço. “Seu corpo não pode digerir muita fibra, mas as bactérias que enchem seu trato digestivo podem. Comer muitos grãos fornece um verdadeiro bufê para esses pequenos e o banquete começa. Um dos subprodutos da ‘alimentação’ de bactérias é o gás produzido pelo alimento”, diz o nutricionista Paul Claybrook.

Caso você seja diagnosticado com outras condições que já causem inchaço, como problemas digestivos e intestino irritável, as leguminosas podem aumentar a dor e o desconforto.

Doença do intestino permeável

A condição é causada por uma alteração nas paredes do intestino que são danificadas e permitem que o conteúdo do trato digestivo afete a corrente sanguínea. Devido a esta entrada, as pessoas afetadas sentem dores de cabeça, diarreia, inchaço abdominal, dores nas articulações e dificuldades para perder peso.

As lectinas presentes nas leguminosas causam pequenas lacerações no trato digestivo, aumentando os sintomas da condição. Para evitar o problema, deixe o alimente de molho de 8 a 12 horas antes de cozinhá-los e faça o consumo apenas quando estiverem macios.

Deficiência de ferro

O ferro é um mineral muito importante para o corpo e sua deficiência é responsável por sintomas de anemia. Os antinutrientes contidos nas leguminosas interferem na absorção do mineral, sendo assim, afetam principalmente aqueles que estão em tratamento para deficiência de ferro. Caso você coma leguminosas, acompanhe com um reforço de vitamina C para neutralizar o efeito.