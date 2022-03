Água de aveia: a receita caseira maravilhosa que ajuda a emagrecer

Você possivelmente já deve ter escutado e conferido diversas recomendações que auxiliam no processo de emagrecimento, não é mesmo? E, para quem está curioso, a água de aveia está na lista, mas precisa de algumas orientações antecipadamente, vamos lá?

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Quando falamos sobre emagrecimento, é importante lembrar que antes de consumir qualquer produto ou adotar uma dieta, é necessário que você busque a um profissional nutricionista, que fará as respectivas avaliações e te indicará as melhores alternativas baseadas no seu caso, ok?

Sobre a água de aveia e seus benefícios

Em relação a este ponto, de acordo com detalhes compartilhados pelo portal Nueva Mujer, esta recomendação contribui para a redução do colesterol “ruim” no sangue e também ajuda a controlar os níveis de açúcar. Além disso, a aveia ajuda a manter o intestino “em ordem”.

Vamos à receita de água de aveia?

Ingredientes:

1 xícara de aveia;

5 xícaras de água.

Modo de preparo:

Primeiro, em um liquidificador, você deve colocar a aveia com duas xícaras de água e bater até obter um conteúdo homogêneo;

Em seguida, com a ajuda de uma peneira, despeje todo o líquido em uma jarra;

Feito isso, acrescente as xícaras de água que sobraram (3) passando o conteúdo também pela peneira;

Então, coloque a bebida em um copo e acrescente ¼ colher (chá) de gengibre moído ou em pó;

Por fim, deixe descansar na geladeira por uma hora e logo após consuma sua bebida imediatamente.

Atenção!

Todo o disposto anteriormente é apenas informativo. Visto isso, não tem a finalidade de orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de qualquer dúvida ou suspeita, você deve buscar imediatamente um especialista.