Faz mal tomar chá antes de dormir? Nós te contamos a verdade!

Não é segredo para ninguém que chás trazem diversos benefícios para a saúde, não é mesmo? Mas, se consumido antes de dormir, qual o impacto disso? É positivo ou negativo para uma noite de sono?

Sobre os questionamentos anteriores, se você tem tais dúvidas, acompanhe este texto até o final, que explicaremos todos os detalhes compartilhados pelo site Nueva Mujer. Vamos lá?

Ao portal, a nutricionista Aili Castro explicou que antes de mais nada é importante que a pessoa saiba “diferenciar o chá: preto, verde, vermelho, variedades como café da manhã inglês, ceilão, chai temperado, etc. E as infusões: camomila, hortelã, manjericão, limão, gengibre, etc”.

Esta notícia pode te interessar: Descubra se você está na lista de pessoas que não podem beber muito café

Afinal, devo ou não tomar chá antes de dormir?

Segundo orienta Castro, é melhor evitá-lo, isso porque dependendo da alternativa escolhida, em média uma xícara dessa bebida tem 80 miligramas de cafeína e consequentemente é um estimulante, mesmo sendo mais inofensiva que o café.

Caso esteja pensando em tomar chá, é recomendado que o faça ao máximo entre 3 e 4 horas antes de dormir.

Não se vá antes de conferir estas dicas

Ninguém merece dormir mal, não é mesmo? E, se você enfrenta este problema diariamente, o que acha de aprender alguns métodos que podem ser bastante positivos e te ajudar com este tema?

1 - Vamos começar pela meditação?

Além de ajudar o indivíduo em diversos outros temas, a meditação é super positiva quando o tema é dormir melhor.

Você pode começar com uma prática de 5 minutos e ir avançando com o passar do tempo, o que deve impactar positivamente a sua mente.

2 - Se atente à sua respiração

Embora não seja um método necessariamente novo, fazer respirações profundas e controladas têm impacto...

Leia o restante da notícia clicando aqui!