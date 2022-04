Estes sintomas indicam que você tem gastroenterite

Um dos problemas estomacais mais comuns é a gastroenterite, também conhecida como ‘gripe do estômago’. A condição causa inflamação no estômago e pode ser contraída a partir de bactérias, após o contato com outra pessoa ou até mesmo com alimentos e água infectada.

De acordo com o site Meganotícias, um dos grupos mais afetados são as crianças e bebês, o que pode ser perigoso pois eles podem ficar desidratados. Além disso, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido também devem ter uma atenção maior.

Sintomas

Segundo o site Tua Saúde, os principais sintomas são:

Diarreia intensa e repentina;

Mal-estar geral;

Dor de barriga;

Náuseas e vômitos;

Febre baixa e dor de cabeça;

Perda de apetite.

Tratamento

O tratamento consiste em reposição de líquido perdido para que o corpo consiga funcionar perfeitamente. Por isso, o ideal é beber bastante água, mesmo se não houver muita sede, além de líquidos com eletrólitos, como água de coco. A alimentação também deve ser leve e com nutrientes necessários, evitando frituras, café e alimentos com muitas fibras, como pão, mamão ou sementes.

Contudo, caso os sintomas sejam muito fortes e o sistema imune fique enfraquecido, ou até mesmo quando a gastroenterite está sendo provocada por uma bactéria mais resistente, é preciso recorrer ao médico para o uso de antibiótico ou, em último caso, ficar internado no hospital para repor os líquidos perdidos.

Para evitar a gastroenterite, a vacina contra rotavírus, administrada ainda quando bebê, deve ser tomada. A boa higiene também é essencial, como lavagem frequente das mãos e de alimentos, principalmente na hora de manuseá-los para comer.

ATENÇÃO!

Este texto possui o intuito de informar e não tem como objetivo dar o diagnóstico de doenças. Se houver dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

LEIA MAIS:

Hipertensão: conheça os principais sintomas de quem tem pressão alta

Bebida natural caseira deliciosa e com poucos ingredientes que ajuda a emagrecer

Você se sente alta ou baixa demais? Confira a altura média das mulheres