Você sabe o que é miocardite? Esses são os 5 principais sintomas dessa rara condição

A miocardite, como o nome sugere, é a inflamação do miocárdio, um músculo cardíaco. A infecção viral pode gerar complicações no ritmo e funcionamento do coração. A principal condição causada pela doença é a redução de capacidade de bombeamento do órgão e a mudança de ritmo, gerando arritmia. Outro problema causado é que, quando a miocardite enfraquece o coração, ode haver coágulos de sangue, levando a um derrame ou ataque cardíaco.

Causas

Segundo levantado pelo site Mayo Clinic e apontado pelo Meganotícias (em espanhol), existem duas principais causas para a doença. A primeira é através de uma infecção gerada por um vírus, podendo ser aqueles que causam resfriados ou infecções gastrointestinais. A outra pode ser uma reação a algum tipo de medicamento. De qualquer formas, não é possível identificar a causa com exatidão.

Outra causa menos prováveis é a infecção por uma bactéria, fungo ou parasita, geralmente transmitidos por pulgas, carrapatos ou outros insetos, além de estarem presentes nos excrementos de certas aves.

Sintomas

Não são todas as pessoas afetadas que apresentam sintomas, mas os estágios iniciais podem apresentar alguns sinais específicos. Os 5 principais sintomas da rara condição são:

Dor no peito;

Batimentos cardíacos rápidos ou irregulares (arritmias);

Falta de ar;

Acúmulo de líquido com inchaço das pernas, tornozelos e pés;

Fadiga.

Alguns sintomas comuns, associados a outras doenças virais, também podem ocorrer, como dor de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, febre, dor de garganta e diarreia.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem o objetivo de fazer o diagnóstico de nenhuma doença. Caso tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

