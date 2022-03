Você está escovando os dentes da forma errada E NÃO SABE!

A boca é um ambiente cheio de organismos e por isso requer muita atenção na hora da limpeza. Você já leu por aqui 5 erros que você comete escovando os dentes E NÃO SABE, mas falar sobre saúde nunca é demais, correto?

Por isso, no texto de hoje você confere mais 5 dicas retiradas do site Germatown Orthodontics para realizar uma saúde bucal correta.

1. Você não está limpando sua língua

Além dos dentes, a língua é outro ponto que requer atenção na hora da limpeza. Escove a região de forma homogênea e com cuidado. Isso pode prevenir o mau-hálito, além de remover as bactérias acumuladas. Para uma limpeza mais profunda, adquira um raspador de línguas. O mais importante é sempre fazer a higiene da língua após as escovações.

2. Você está utilizando uma escova de dentes de cerdas duras

Nas prateleiras dos mercados e farmácias existem uma variedade de escovas de dentes, de todos os tamanhos e cores. Além do estilo, você deve se atentar principalmente às cerdas dese objeto pois, se elas forem muito duras, podem acabar machucando as suas gengivas.

Opte por escovas com cerdas macias para tirar as partículas de comida que estão presas entre os dentes. Além de machucar, escovas mais duras podem remover o esmalte dos dentes, deixando-os sensíveis. Outra dica é escovar os dentes de forma mais suave, sem fazer muita força.

3. Você está usando técnicas de escovação e movimentos incorretos

Continuando o assunto sobre escovar os dentes de forma suave, talvez você esteja fazendo o movimento errado. O indicado pelos dentistas é escová-los em forma de círculo. Segundo o site especializado, a escova deve fazer contato tanto com os dentes quanto com a linha da gengiva, usando um toque mais leve. Movimentos largos de um lado para o outro podem raspar o revestimento de tecido mole entre os dentes e as gengivas.

4. Você está escovando os dentes no ângulo errado

Além dos movimentos, o ângulo da sua escovação também pode estar errado. Você deve segurar o cabo da escova em um ângulo de 45 graus e fazer movimentos circulares curtos. As cerdas devem ficar neste ângulo para garantir uma limpeza superior abaixo e acima da linha da gengiva.

Uma dica é prestar atenção na hora em que você for adquirir uma escova nova e verificar a disposição das cerdas. A fileira central de cerdas deve limpar entre os dentes e as gengivas. A limpeza correta da linha da gengiva evita a descoloração e, mais importante, cáries e doenças gengivais.

5. Você não está mudando a sua rotina de escovação dos dentes

Você faz a rotina de escovar os dentes algumas vezes por dia desde sempre, por isso essa atividade já está no piloto automático. Logo, é comum que você tenha o hábito de escovar algumas regiões mais do que outras. Mude essa rotina de forma simples, começando a escovação de uma área diferente e seguindo um padrão irregular. Isso impedirá que você fique preguiçoso. Você pode utilizar uma escova de dentes elétrica para realizar o ‘serviço’ de forma mais eficaz.

