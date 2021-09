4 penteados para cabelos cacheados e lisos longos para fazer em poucos minutos

Mais uma sexta-feira finalmente chegou, contudo, antes de ter o seu descanso merecido, que tal aprender em poucos minutos alguns penteados novos?

Se você está pensando em mudar, mas por enquanto quer deixar longe a tinta e a tesoura, se prepare, pois as sugestões de hoje (3) vão te ajudar bastante.

E aos que estão curiosos, as recomendações da vez são divulgadas em um tutorial da youtuber Rafaela Maria, que ensina 4 dicas de penteados que podem ser reproduzidos por pessoas que têm o cabelo liso ou cacheado longo. Bora aprender?

Já separou os acessórios?

Se você for treinar os penteados enquanto assiste ao vídeo, será necessário que conte com alguns itens que auxiliam no processo e na finalização. Assim sendo, caso tenha, separe:

Bandana;

Elástico de cabelo;

Grampo;

Escovinha para o baby hair;

Gel de cabelo.

E então, preparada para mais dicas de penteados? Veja abaixo o tutorial compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

