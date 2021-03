6 penteados que você precisa fazer já se tem o cabelo crespo curto; sem complicação

Se você tem o cabelo curto, possivelmente já deve ter escutado muitas vezes que para fazer um penteado diferenciado é muito difícil ou quase impossível, não é mesmo? Mas distinto do que a maioria pensa, é possível sim dar um “plus” no cabelo sem necessariamente gastar muito tempo.

E agora que iniciamos mais uma semana, que tal aproveitar esta oportunidade para conferir um tutorial bastante atualizado e com alternativas práticas para aplicar no dia a dia?

A recomendação de hoje é do canal do YouTube Miroka, com 6 penteados exclusivos para quem tem o cabelo crespo curto, sem gastar muito tempo e vitando complicações. As dicas são de fevereiro de 2021, ou seja, bastante atuais.

E importante, as recomendações podem ser aplicadas tanto no dia a dia, em sua rotina, quanto em situação especiais, como celebrações.

Quer aprender na prática como funciona? Então separe o seu pente e alguns minutos para assistir o vídeo abaixo compartilhado na internet.

