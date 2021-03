8 penteados maravilhosos e práticos se você quer inovar no dia a dia; para fazer sozinha

Tem dia que acordamos e só queremos algo novo, não é mesmo? Um look, uma make ou qualquer outra coisa que nos deixe diferentes e que dê destaque.

E “fazer algo diferente” também se aplica aos penteados, isso mesmo, se você quer “mudar”, uma excelente alternativa é investir em formas diferentes de organizar os fios.

Agora, se você não sabe por onde começar e precisa de ajuda com ideias de penteados práticos e maravilhosos, confira abaixo o vídeo do canal do YouTube Anita Bem Criada com 8 recomendações bem legais e fáceis de fazer sozinha.

Leia também: