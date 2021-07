3 penteados estilosos e fáceis para cabelos cacheados; com tutorial

Está pensando em inovar com o cabelo, mas não sabe por onde começar? Que tal aprender algumas dicas de penteados estilosos e práticos para fazer no dia a dia?

Caso tenha se interessado por esta ideia, te convidamos a conferir um tutorial disponível no canal da youtuber Renata Pinheiro, que te ensinará como dar um “up” em seus fios em poucos minutos e sem a necessidade de fazer algo mirabolante.

Lembre-se dos seus acessórios!

É isso aí! Se quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao tutorial, como sempre recomendado, é importante que você conte com alguns acessórios que vão te auxiliar no processo e na finalização de seus penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Elástico de silicone;

Pente;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Grampos;

Escovinha para o baby hair.

E então, está curiosa e quer aprender na prática como fazer novos penteados? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

