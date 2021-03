Dentre as opções de acessórios práticos e que ajudam bastante nos penteados, os lenços são uma das alternativas mais recomendadas. Além de facilmente serem encontrados em qualquer lugar, eles auxiliam muito quando a ideia é dar um ar diferenciado para o seu cabelo.

Você é do tipo que não perde um tutorial por nada e gosta sempre de inovar no dia a dia na hora de fazer os seus penteados? Se este é o seu caso e tem os fios cacheados, se prepare, pois as dicas desta quarta-feira vão te dar uma mãozinha.

E caso esteja curiosa, as recomendações são da youtuber Célia Santiago, que compartilha em seu canal 7 dicas de penteados com lenços para cabelos cacheados que você não somente fará sozinha em casa, mas principalmente sem complicações e economizando o seu tempo.

Separe alguns itens para fazer os seus penteados

Embora não sejam utilizados em todos os penteados, é bastante interessante que você conte com alguns itens para poder concluir as recomendações e ter consequentemente um melhor resultado. Algumas dicas são:

Pente;

Grampo;

Amarrador de cabelo;

Creme;

E claro, o lenço.

Quer aprender na prática como funciona para arrasar no dia a dia com penteados estilosos? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

