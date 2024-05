As revelações deste último sábado do mês para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

É preciso focar em coisas diferentes, estimular a criatividade, não perder a inspiração nem o senso de humor, não cair nas garras do mau humor.

Escorpião

A julgar pelo sete de copas do Tarot de hoje, as mudanças que virão serão afortunadas. Você havia ficado estagnado nas velhas formas de ver a vida.

Sagitário

Você deu muitos passos, sua vida está passando. Você está refletindo sobre isso sem cair no jogo das coincidências: O que teria acontecido se em vez de fazer isso ele tivesse feito aquilo ou não tivesse feito nada?

Capricórnio

Você será criticado por buscar o silêncio, ponderar antes de agir e evitar seguir a multidão que promove um pensamento uniforme. Será até rotulado como “neurótico”. No entanto, isso não define quem você é.

Aquário

Dado que a realidade chega aos trancos e barrancos, você se tornou um mágico ao contornar os problemas até encontrar uma saída.

Peixes

Você está passando por uma fase em que não consegue compreender os contrastes do mundo atual. Questiona-se como guerras e alegrias podem se mesclar tão rapidamente.

