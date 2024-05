Como usar o estilo sugar

No final de 2023, a moda coquete chegou para arrasar não apenas nos looks, mas também na decoração da casa, sendo o destaque dos enfeites pendurados nas árvores de Natal, até que de repente, testemunhamos a chegada abrupta dos laços que eram vistos através de peças românticas, às quais se somavam elegantes rendas e babados.

Já se passaram alguns meses desde que o estilo coquete tomou conta dos nossos armários, e apesar das novas propostas, este 2024 se consolidou como um dos anos mais doces, românticos e femininos, mantendo o discurso deixado aberto pela Barbie, que, antes de sua estreia nos cinemas, invadiu as cidades com a cor rosa.

Mas isso não é tudo, pois essa estética sensual se mistura com a inocência e aquele ar de feminilidade que por um tempo esteve ausente, dando lugar a estilos muito mais poderosos, onde as mulheres demonstraram que o gênero não se concentrava apenas na cor rosa.

O que é o estilo sugar?

O rosa permanece como um dos grandes vencedores das tendências deste 2024, deixando para trás o tom buganvília para apostar nos tons pastel, e é que, uma das características do coquete é retomar aquela fase terna e inocente das mulheres que é vista através de seus looks, poderia-se dizer que quase roça o infantil e é essa a própria essência da moda sugar.

Os especialistas em moda têm revelado que a moda sugar é a grande predominante deste 2024, e é composta por peças românticas em cor-de-rosa, desde acessórios até peças de roupa, o uso de laços, seja em vestidos, blusas pussy bow, vitorianas, etc. Além disso, é complementada com calçados românticos, como bailarinas, laços, kitten heels, renda e estampas florais, texturas como cetim e peças soltas.

Como participar da tendência sugar?

Para aderir à tendência sugar é muito simples, tudo o que tem que fazer é criar um guarda-roupa onde predominem as cores rosa, pastel e glitter, além de peças românticas com babados e volumes, por último, calçados como sapatilhas, mocassins ou kitten heels que farão com que o seu visual pareça glamoroso e meigo.

Se ainda não estiver totalmente convencida, aqui estão alguns looks que podem fazer você mudar de ideia ou pelo menos pensar sobre isso para finalmente se juntar à tendência máxima deste 2024.

A versão casual mais bonita

A verdadeira versão do estilo sugar aposta em blusas como esta com grandes babados, muito volume e a combinação de elementos como calças cor-de-rosa e tênis.

Um look casual elegante

Para climas quentes, este estilo é perfeito, além disso, as mini-saias serão uma das principais tendências de 2024, aposte nelas.

Pronta para o trabalho

Um visual completo para o trabalho é o que você precisa, mas se não quiser que seja exagerado, aposte apenas na cor da blusa, neste caso, tipo laço no pescoço, ou então que o conjunto de terno seja rosa.

Com jeans tudo parece melhor

Se você não é do tipo que busca fazer uma mudança abrupta no guarda-roupa, então aposte em uma calça jeans rosa ou rosa pastel e complemente com cores neutras e sandálias de salto alto.

A ternura dos vestidos e saias

Não se esqueça que este tipo de tendência se caracteriza por elementos delicados, apostando em vestidos de lingerie e saias delicadas com tops ou corpetes.